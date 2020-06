Actualidade

Sete concertos de música portuguesa e brasileira marcam o retomar de atividade cultural do Theatro Circo de Braga, em junho e julho, com uma programação "criada para o contexto atual de desconfinamento".

De acordo com a programação divulgada à agência Lusa, o centenário Theatro Circo de Braga reabre no dia 15 com uma sessão de cinema, exibindo "Parasitas", de Bong Joon-ho, e no dia 18 acolhe um concerto dos portugueses Birds Are Indie.

O concerto desta dupla de Coimbra, a celebrar dez anos, é o primeiro da série de espetáculos "Sete Quintas Felizes" que o Theatro Circo irá realizar todas as quintas-feiras, até julho, retomando atividade regular, ao fim de várias semanas encerrado por causa da covid-19.