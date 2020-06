Covid-19

A produção industrial alemã baixou em abril 17,9% face ao mês anterior e 25,3% em termos homólogos devido ao impacto do novo coronavírus, a maior queda em quase 30 anos, segundo o gabinete de estatísticas Destatis.

Em março, quando se generalizaram em muitos países as medidas de confinamento e as restrições à atividade económica para combater a pandemia a indústria já tinha sofrido uma descida de 8,5% face a fevereiro e de 11,3% face ao mesmo mês do ano passado.

A queda é a maior da série histórica iniciada em 1991, sinalizou o Destatis.