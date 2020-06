Actualidade

O último governador britânico de Hong Kong frisou hoje que a antiga colónia do Reino Unido e Macau tiveram sempre numa posição "muito diferente", apontando a maior influência histórica do Partido Comunista Chinês no território outrora controlado por Portugal.

"Julgo que é acertado dizer que a Frente Unida [organização de influência no exterior do Partido Comunista Chinês], foi um pouco mais hábil a escolher os líderes chineses locais em Macau do que em Hong Kong", disse à agência Lusa Chris Patten.

"Macau esteve sempre numa posição muito diferente de Hong Kong: tem uma economia que depende em grande parte do amor das pessoas pelo jogo. É muito menor. E não tem uma longa tradição de crer em algo como o Direito comum e as liberdades associadas a uma sociedade aberta", apontou.