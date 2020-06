Actualidade

Sindicatos dos juízes e de magistrados do Ministério Público entregaram hoje à Comissão Europeia e à embaixada da Polónia em Portugal uma denúncia sobre violações da independência do poder judicial naquele país.

A carta conjunta assinada pelos presidentes da Associação Sindical dos Juízes Portugueses (ASJP), Manuel Soares, e do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público (SMMP), António Ventinhas, foi entregue ao embaixador da Polónia e à representante da Comissão Europeia em Portugal, para "sensibilizar para a delicada situação da independência judicial" naquele país da União Europeia (UE).

A iniciativa visa assinalar a véspera do "início do primeiro julgamento disciplinar do juiz Igor Tuleya, ao abrigo de uma iniciativa que terá lugar em várias capitais Europeias, com o patrocínio da Medel - Magistrados Europeus pela Democracia e Liberdades e da Associação Europeia de Juízes.