Actualidade

A Ordem dos Médicos instaurou um processo disciplinar à equipa que estava de serviço no hospital de Leiria quando um utente morreu nas urgências, após seis horas de espera, tendo a unidade hospitalar também aberto um inquérito.

"Temos uma situação de um utente de 42 anos com uma dor torácica, que aguardou seis horas para ser atendido nas urgências, acabando por morrer com um enfarte", disse o presidente da secção regional do Centro da Ordem dos Médicos, Carlos Cortes, à agência Lusa.

Segundo este responsável, trata-se de uma situação "muito grave", pelo que a Ordem dos Médicos (OM) instaurou um processo disciplinar "urgente, para averiguar se houve ou não responsabilidade médica".