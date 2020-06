Actualidade

A poeta e dramaturga Regina Guimarães é a convidada de segunda sessão de poesia pós confinamento, que o Teatro da Rainha leva, no próximo dia 16, à sua sala estúdio, nas Caldas da Rainha.

"Ouvir poemas da sua autoria" e "saber mais sobre o percurso da convidada" é a proposta do Teatro da Rainha para a sessão com Regina Guimarães.

A dramaturga estará nas Caldas da Rainha, no dia 16, a participar no ciclo de poesia "Diga 33", que a companhia residente da cidade promove desde 2018 numa parceria com o poeta e ensaísta Henrique Manuel Bento Fialho, programador das sessões que acontecem todas as terceiras terças-feiras de cada mês.