Covid-19

O embaixador de Angola em Lisboa estimou hoje em "algumas centenas" os angolanos retidos em Portugal devido à covid-19 e que querem regressar ao país, adiantando estar a trabalhar em soluções para o seu repatriamento.

"É um número bastante grande de pessoas que querem regressar. Há o acumular do tempo em que não houve voos e de pessoas que tinham voos marcados e que não partiram e já vai em algumas centenas o número de pessoas que desejam regressar ao país", disse Carlos Alberto Fonseca.

O diplomata falava hoje aos jornalistas à margem do arranque oficial no novo posto fixo para recolha de dados biométricos para o bilhete de identidade aberto no consulado de Angola em Lisboa.