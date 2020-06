Actualidade

O autarca social-democrata Carlos Condesso, vereador da oposição no município de Figueira de Castelo Rodrigo, anunciou hoje a sua candidatura a presidente da Distrital do PSD da Guarda, cujas eleições se realizam em 11 de julho.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o também chefe de gabinete do presidente da Câmara da Guarda e atual vice-presidente da distrital do PSD, diz ter tomado a decisão de se candidatar "após auscultar dezenas de militantes e diversas pessoas dos mais variados setores de atividade do distrito", assumindo-se "preparado" para um desafio que define como mais uma "importante missão".

Com quase 20 anos de militância ativa, período em que exerceu vários cargos no partido, maioritariamente na Guarda, mas também como conselheiro nacional do PSD, Carlos Condesso assinala essa "experiência", o conhecimento que tem do território distrital, a "forte relação" que o une "à grande maioria dos militantes do distrito" e a "proximidade" às 14 comissões concelhias, como mote para a decisão de se candidatar.