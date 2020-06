Covid-19

A UCI Cinemas, quarta maior exibidora em Portugal, reabre hoje as salas no centro comercial Arrábida, em Vila Nova de Gaia, remetendo para "as próximas semanas" a reabertura das restantes em Lisboa e Amadora, foi hoje anunciado.

A exibidora, que fechou portas a 16 de março por causa das medidas de contenção da covid-19, tem 45 salas, das quais vinte no centro comercial Arrábida (Vila Nova de Gaia) e as restantes nos centros comerciais El Corte Inglés (Lisboa) e UBBO (Amadora), com um total de 9.279 lugares,

Quase três meses depois, a exibidora reabre apenas no norte, com dez filmes em cartaz, sobretudo obras que estavam em exibição quando encerraram, nomeadamente "1917", de Sam Mendes, e "Mulherzinhas", de Greta Gerwig.