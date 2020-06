Actualidade

A edição deste ano do "Cais à Noite", ciclo de música eletrónica do projeto cultural 23 Milhas, realiza-se na Casa da Cultura de Ílhavo e na Fábrica das Ideias da Gafanha da Nazaré, revelou hoje a organização.

O evento musical acontece anualmente, no verão, no Cais Criativo da Costa Nova, mas este ano, devido ao contexto de pandemia, muda-se para aqueles dois edifícios, "por serem espaços que possibilitam o cumprimento das novas regras para público, equipas e artistas em salas de espetáculos, garantindo o conforto e segurança de todos".

O ciclo marca também a reabertura das salas do 23 Milhas, de Ílhavo, um momento que, segundo os promotores, "combina a satisfação do regresso com um olhar e ação profundamente cautelosos".