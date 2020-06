Covid-19

Lisboa e Vale do Tejo (LVT) continua a ser a região do país com mais casos diários de infeção por covid-19, com 78% dos 192 casos reportados hoje em três regiões e nos Açores, segundo a Direção-Geral da Saúde.

No relatório da situação epidemiológica em Portugal, LVT tem hoje 78% dos novos casos, depois de ter registado 75% das infeções no domingo, 90% no sábado, 89% na sexta-feira, 93,3% na quinta-feira e 91,5% na quarta-feira.

A região de LVT é onde se tem concentrado a realização de testes nos últimos dias.