Covid-19

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu hoje que a "verdade e transparência" dos números sobre a covid-19 em Portugal, concretamente na região de Lisboa, não prejudica a imagem externa do país, que continua "muito positiva".

Questionado pelos jornalistas no final da oitava reunião no Infarmed, em Lisboa, que junta especialistas, políticos e parceiros sociais para analisar a situação epidemiológica da covid-19 em Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa defendeu que a imagem externa do país é "genericamente muito positiva".

De acordo com o Presidente da República, a opinião de outros chefes de estado, chefes do Governo, ou o "que se lê na imprensa estrangeira" são exemplo disso mesmo, apesar daquela que foi a "perceção interna" que "dominou as últimas semanas quanto à região de Lisboa e Vale do Tejo".