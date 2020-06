Covid-19

O Banco Mundial (BM) prevê uma queda de 9,1% da economia da zona euro em 2020, recuperando em 2021 para um crescimento de 4,5% do Produto Interno Bruto (PIB) no bloco, segundo as Previsões Económicas Mundiais hoje divulgadas.

Num cenário base que inclui uma previsão de recessão de 5,2% da economia mundial, a zona euro compara negativamente com as quedas esperadas para o agregado das economias avançadas (7,0%), com os Estados Unidos (6,1%) e com o Japão (6,1%), em 2020.

No entanto, em 2021, a zona euro deverá retomar o crescimento com um aumento de 4,5% do PIB e, desta vez, acima da economia mundial (4,2%), das economias avançadas (3,9%), dos Estados Unidos (4,0%) e do Japão.