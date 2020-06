Covid-19

A Maratona do Porto, agendada para 08 de novembro, foi adiada por um ano devido à pandemia de covid-19, confirmou hoje o diretor-geral da Runporto, que mantém a esperança na realização das corridas São Silvestre em 2020.

"É uma decisão inevitável, desde logo porque as autarquias e o Governo não autorizam. Depois, não posso dizer aos atletas em outubro que no mês seguinte não há maratona. Por fim, enquanto responsável, não me sinto confortável para organizar um evento que ponha toda a gente 'a jeito'. Não estamos a ver quando isto vai abrandar, mas neste momento foi pertinente tomarmos esta decisão", justificou Jorge Teixeira à Lusa.

A distância olímpica voltará a ser percorrida em artérias dos concelhos de Porto, Vila Nova de Gaia e Matosinhos em 07 de novembro de 2021, acompanhando o desfecho de outras provas geridas pela empresa nortenha, como a Corrida da Mulher, que chegou a transitar de 17 de maio para 11 de outubro, antes de ser remarcada para 16 de maio do próximo ano.