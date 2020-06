Covid-19

O Ministério da Saúde espanhol revelou hoje que não foram resgistados óbitos nas últimas 24 horas devido a covid-19, mantendo-se em 27.136 o numero total de mortes desde o início da pandemia, e foram diagnosticados 48 novos contágios.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, 56 pessoas que faleceram nos últimos sete dias.

Segundo os números divulgados, houve apenas 48 novos casos diagnosticados com a covid-19 nas ultimas 24 horas, elevando para 241.717 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.