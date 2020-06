Actualidade

O investigador francês Roland Marchal, que foi libertado de uma prisão no Irão no final de março, considera que a Guarda Revolucionária iraniana tem no Presidente Donald Trump o seu melhor aliado.

O sociólogo francês foi libertado em março de uma prisão iraniana depois de ter sido detido em junho de 2019, à chegada para uma visita à colega Fariba Adelkhah, que também foi detida na mesma altura e, no mês passado, foi condenada a cinco anos de cadeia, acusada de "conspiração" e de "propaganda contra o sistema político".

Dois meses depois da sua libertação, Marchal pede a libertação de Fariba Adelkhah, apelando à intervenção da comunidade internacional, mas sem a convicção de que a União Europeia tenha capacidade para mediar negociações e acusando os Estados Unidos de dificultarem o processo de troca de prisioneiros.