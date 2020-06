EUA/Floyd

O corpo de George Floyd, cuja morte às mãos de um polícia norte-americano motivou protestos em todo o mundo, chegou hoje a uma igreja de Houston, onde ficará seis horas em câmara ardente, antes do funeral na terça-feira.

O caixão dourado com o corpo de Floyd foi escoltado para a igreja pela polícia de Houston e no exterior o tempo foi colocado um grande arranjo floral com as letras BLM, referente ao lema dos protestos contra o racismo e a brutalidade policial dos últimos dias: "Black Lives Matter" (as vidas negras importam).

O corpo ficará em câmara ardente durante seis horas e as pessoas que quiserem prestar-lhe uma última homenagem terão de usar máscara e luvas para prevenir o contágio por covid-19.