A Câmara de Energia Africana (CEA) considerou hoje que a prorrogação dos cortes na produção até 30 de julho, decidida no domingo, é positiva para os países africanos produtores de petróleo, como Angola e Guiné Equatorial.

"A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) está a tomar os passos corretos para responder ao mercado e deve ser elogiada, a incerteza é má para a indústria petrolífera e a extensão dos cortes da OPEP garante estabilidade ao mercado", comentou o presidente da CAE numa nota enviada à Lusa.

"As companhias petrolíferas africanas e mesmo as companhias estatais estão a enfrentar uma batalha pela liquidez devido à guerra de preços e ao novo coronavírus, e não têm ajudas estatais como as companhias do Ocidente, por isso esperamos que os cortes à produção permitam um impulso no mercado, mas o cumprimento e a colaboração com o G20 são essenciais", vincou NJ Ayuk.