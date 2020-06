Actualidade

Lisboa, 08 jun 2020 (Lusa) - O livro de poesia "Nómada", de João Luís Barreto Guimarães, está nomeado para o "prestigiado Prémio Literário Camaiore - Francesco Belluomini", em Itália, na categoria de Prémio Internacional, anunciou hoje a Quetzal, que editou a obra.

Esta é a segunda vez que João Luís Barreto Guimarães figura nesta lista, depois de, no ano passado, ter sido nomeado para o mesmo prémio com o livro "Mediterrâneo", também publicado pela Quetzal e vencedor, em 2017, do Prémio de Poesia António Ramos Rosa.

Os derradeiros cinco finalistas serão escolhidos até 20 de junho, de acordo com o 'site' do prémio, a par dos vencedores por categoria, e o vencedor será anunciado a 19 de setembro.