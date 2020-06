Covid-19

O Governo da Madeira considerou hoje que o endividamento das regiões autónomas até 10% do Produto Interno Bruto (PIB), previsto no Plano de Estabilização, não é "nenhuma benesse" e não responde às necessidades imediatas face ao impacto da covid-19.

"Isso não tem nada de novo", afirmou o chefe do executivo, Miguel Albuquerque, vincando que a região vai recorrer à banca, não com base no Programa de Estabilização Económica e Social, mas nos projetos que suspendem a Lei das Finanças Regionais em relação a limites de endividamento e adiam o pagamento de três prestações (144 milhões de euros) do empréstimo feito à Madeira.

Os diplomas foram aprovados na sexta-feira, na Assembleia da República.