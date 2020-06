Actualidade

Uma nova editora independente, que aposta na ficção e ensaio ainda não traduzidos em Portugal, nasceu no Porto em plena pandemia e lança-se no mercado em setembro, com um visual minimalista, sem cores nem imagens

Chama-se Bazarov, como a personagem do romance "Pais e Filhos", do escritor russo Ivan Turgueniev, obra que marcou a adolescência do editor, Ricardo Costa, e que agora volta a ganhar importância simbólica devido à sua recente paternidade, que lhe deu o fôlego que faltava para arrancar com este projeto antigo, conforme contou à Lusa.

"A ideia da edição nasce com a rotina de leitura na adolescência. Foi uma ideia que veio e se foi várias vezes, pelas mais diferentes razões. Mais recentemente, talvez fruto da paternidade, senti uma atração muito grande para finalmente concretizar este projeto".