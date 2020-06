Covid-19

A Corticeira Amorim estima uma queda do negócio este ano inferior a 10%, apesar do impacto da pandemia da covid-19 em alguns segmentos do setor de bebidas, para o qual a empresa vende rolhas, de acordo com o presidente executivo.

Durante um 'webinar' do ISCTE Executive Education, António Rios Amorim referiu que no final de abril o grupo tinha registado uma queda de perto de 1% de atividade, face a 2019, sendo que "no final de maio terá sido mais negativo, mas sempre em 'single digits' (abaixo de 10%)", referiu.

O líder da Corticeira reconheceu que o setor de vinhos foi muito afetado pela crise, nomeadamente o canal HoReCa (hotéis, restaurantes e cafés), que pesa "27% das vendas" a nível mundial, referiu, assegurando que "esteve a zero" desde que começou o confinamento.