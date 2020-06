EUA/Floyd

Várias entidades policiais norte-americanas demonstraram-se reticentes ou contra as reformas exigidas pelos manifestantes há várias semanas e reunidas num projeto de lei que foi apresentado, na segunda-feira, no Congresso federal.

Numa altura em que os Estados Unidos entraram na terceira semana consecutiva de grandes protestos em várias partes do país, depois da morte do afro-americano George Floyd, uma proposta de lei foi apresentada na segunda-feira por cerca de 200 congressistas democratas na Câmara dos representantes, em convergência com as reivindicações dos manifestantes.

O racismo tem sido a principal mensagem que os manifestantes querem denunciar e combater, nomeadamente com o slogan "Black Lives Matter" ("vidas negras importam").