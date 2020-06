Actualidade

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF) brasileiro afirmou na segunda-feira que determinadas ações do Presidente, Jair Bolsonaro, e do seu Governo, causam "dubiedades que impressionam e assustam" a sociedade brasileira e a internacional.

Durante um evento organizado pela Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB), o presidente do STF, juiz Dias Toffoli, defendeu ainda "tréguas entre os Poderes", de forma a que o país possa enfrentar a crise provocada pelo novo coronavírus.

Nesse evento, foi entregue a Toffoli um manifesto em defesa do STF e do Poder Judiciário, com a participação de entidades da área jurídica e da sociedade civil, que indicaram que a liberdade de expressão não abrange discursos de ódio, a apologia ao autoritarismo, à ditadura e a ideologias totalitárias.