Venezuela

O Supremo Tribunal de Justiça (STJ) proibiu a importação de descodificadores de televisão satélite da DirecTV, a principal operadora de cabo da Venezuela, que em 19 de maio suspendeu abruptamente os serviços, afetando dez milhões de pessoas.

"Proíbe-se a importação e comercialização de equipamentos tecnológicos e de qualquer tipo relacionados com a DirecTV", lê-se no texto da acta 20-0202 do STJ, divulgado segunda-feira em Caracas.

Por outro lado, o STJ ordena ao fisco venezuelano que proceda à retenção de "tais equipamentos tecnológicos e de qualquer tipo, e que inicie os procedimentos administrativos sancionatórios aplicáveis".