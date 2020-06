EUA/Floyd

Um homem que admitiu ser "líder" do grupo racista Ku Klux Klan (KKK) foi acusado na segunda-feira, nos Estados Unidos, de conduzir um automóvel contra manifestantes, durante protestos pela morte de George Floyd, foi hoje anunciado.

O homem, de 36 anos, é acusado, para já, de agressão, ofensas à integridade física e vandalismo, mas pode vir a enfrentar também acusações de crimes de ódio, de acordo com um comunicado oficial divulgado na rede social Twitter pela procuradora Shannon Taylor, do condado de Henrico, no estado da Virgínia.

O arguido, que admitiu pertencer ao KKK, "é um reconhecido líder do Ku Klux Klan e um propagandista da ideologia confederada", acrescentou a procuradora. "Estamos a analisar se as acusações de crimes de ódio são aplicáveis", precisou.