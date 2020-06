Actualidade

Um homem foi detido no distrito de Lisboa por suspeitas de cerca de uma centena de crimes de abuso sexual a quatro crianças com idades entre os três e os sete anos, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ adianta que, através da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, procedeu à identificação e detenção do homem de 49 anos.

"Os factos ocorreram nos últimos anos, na residência do suspeito, tendo o presumível autor aproveitado a circunstância de manter relações de familiaridade e vizinhança com as vítimas", refere a PJ.