Actualidade

O Instituto Politécnico da Guarda - IPG vai lançar uma licenciatura inédita em Mecânica e Informática Industrial e três novos Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) ligados à reparação automóvel, metalomecânica e construção civil, que arrancam em setembro.

"O Politécnico da Guarda vai responder às necessidades do tecido empresarial da região. Neste caso, pretendemos formar quadros competentes que irão qualificar as empresas, não só do interior, mas do país inteiro", afirma Joaquim Brigas, presidente do IPG.

O IPG assume que o objetivo dos novos cursos é o de formar técnicos para responder à carência de profissionais especializados no setor automóvel da região e "fornecer às empresas do interior instrumentos para a sua entrada na quarta revolução industrial".