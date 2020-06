Actualidade

O Reino Unido e o Japão começam hoje conversações sobre a possibilidade de um acordo comercial no contexto da saída de Londres da União Europeia no final do ano, quando terminar o atual período de transição do 'Brexit'.

O Reino Unido, que saiu oficialmente da União Europeia (Brexit) no passado dia 31 de janeiro, mas negoceia ainda com o bloco europeu futuras relações comerciais, iniciou também conversações para futuros acordos com países terceiros.

De acordo com fontes oficiais, os contactos entre Londres e Tóquio têm como objetivo substituir o atual acordo entre o Reino Unido e o Japão que existe através da União Europeia.