Actualidade

As candidaturas aos programas de apoio à edição de autores portugueses no Brasil e de obras de ilustração e banda desenhada portuguesa no estrangeiro abriram na segunda-feira, revelou a Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas (DGLAB).

Fonte da DGLAB explicou à agência Lusa que o montante a alocar para cada um destes apoios dependerá do número de candidaturas.

O prazo de candidatura aos programas estende-se até 24 de julho.