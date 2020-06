Actualidade

O Teatro Nacional de São João, no Porto, anunciou hoje a retoma da programação artística em julho, com três sessões da peça "Castro", de António Ferreira, exclusiva e gratuita, para profissionais de saúde, proteção civil e "Amigos" do TNSJ.

"Vamos recomeçar com três recitas excecionais da 'Castro', dirigindo-as e oferecendo-as aos profissionais de saúde e da proteção civil que, de um modo muito especial, se têm empenhado na luta contra a pandemia, mas também aos 'Amigos' do São João, aqueles espectadores mais fiéis e mais regulares, que durante estes meses foram privados do teatro que lhes pertence", afirmou o presidente do Conselho de Administração do TNSJ, Pedro Sobrado, em declarações à agência Lusa.

As três apresentações estão agendadas para 02 de julho (21:00), 03 de julho (21:00) e 04 de julho (19:00), devendo os interessados efetuar reserva prévia através do contacto 223 401 951 (segunda a sexta-feira, entre as 10:00 e as 13:00, e as 14:00 e as 18:00) ou por relacoespublicas@tnsj.pt.