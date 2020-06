Covid-19

As autoridades de Nova Deli reverteram as ordens que limitavam os testes para identificar o novo coronavírus e a reserva de camas hospitalares aos moradores da cidade, após a oposição do Governo central.

No domingo, o Governo liderado pelo ministro-chefe de Nova Deli, Arvind Kejriwal, anunciou que as camas hospitalares para pacientes com covid-19 seriam reservadas aos residentes da cidade e os testes limitados àqueles com sintomas, mas o Governo do primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, opôs-se fortemente às regras impostas pelo Executivo da capital do país.

Na noite de segunda-feira, o governo de Nova Deli voltou atrás nas decisões tomadas em relação às restrições impostas.