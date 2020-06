Actualidade

O bispo auxiliar de Lisboa, Américo Aguiar, vai presidir à peregrinação internacional aniversária de junho, a primeira deste ano com a presença de peregrinos, face à pandemia de covid-19, informou hoje o Santuário de Fátima.

O programa da peregrinação inicia-se no dia 12 de junho, com o rosário na Capelinha das Aparições, no Santuário de Fátima, seguindo-se a Procissão das Velas e uma celebração da Palavra no Altar do Recinto de Oração, a partir das 21:30.

No dia 13 de junho, as cerimónias iniciam-se pelas 09:00, com o rosário na Capelinha das Aparições. A missa internacional decorre a partir das 10:00, no Recinto de Oração, com a tradicional Bênção dos Doentes e a Procissão do Adeus.