Actualidade

Um homem foi detido nas instalações de um banco em Lisboa pela prática dos crimes de falsificação de documentos e branqueamento de capitais, no valor de 3,7 milhões de euros, informou hoje a Polícia Judiciária.

Segundo um comunicado da Polícia Judiciária (PJ), a detenção em flagrante delito do homem, de 71 anos, resultou da colaboração com as autoridades policiais de França e Israel.

De acordo com a PJ, o homem integrava uma organização criminosa internacional que utilizava o sistema bancário português para branquear elevadas somas, obtidas ilicitamente, através de burlas de natureza informática, em países estrangeiros.