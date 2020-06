Actualidade

O Tribunal Constitucional alemão deu razão ao partido de extrema-direita Alternativa para a Alemanha (AfD) no caso contra o ministro do Interior, pelos comentários e críticas de Horst Seehofer, porque as opiniões foram feitas através de meios do Estado.

Os juízes consideraram que Seehofer que qualificou o AfD como partido "destruidor do Estado" através de publicações na página oficial do Ministério do Interior, na internet, aproveitou os recursos do Estado para transmitir opiniões pessoais.

Na sentença divulgada hoje, o Constitucional precisa que as declarações de Seehofer não são reprováveis, mas que "prejudicou a igualdade de oportunidades" ao utilizar meios do Estado que tem ao dispor como ministro.