Actualidade

O Presidente da República vai dar posse ao novo ministro das Finanças, João Leão, até agora secretário de Estado do Orçamento, na próxima segunda-feira, 15 de junho, às 10:00.

Esta informação consta da nota divulgada no portal da Presidência da República na Internet em que foi anunciada a saída de Mário Centeno do cargo de ministro de Estado e das Finanças, "a seu pedido", e a substituição por João Leão.

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, "recebeu do primeiro-ministro as propostas de exoneração, a seu pedido, do ministro de Estado e das Finanças, professor doutor Mário Centeno, e de nomeação, em sua substituição, do professor doutor João Leão", lê-se no texto.