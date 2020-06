Covid-19

A taxa de desemprego na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) aumentou 2,9 pontos percentuais em abril para 8,4%, refletindo o impacto das medidas de confinamento adotadas na sequência da pandemia de covid-19.

Em março, a taxa de desemprego tinha sido de 5,5%.

De acordo com a OCDE, o número de pessoas desempregadas subiu 18,4 milhões para 55 milhões em abril, com os EUA a serem os principais responsáveis por esta subida, com mais 15,9 milhões de desempregados.