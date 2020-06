Actualidade

A China recomendou hoje aos turistas e estudantes chineses que evitem visitar a Austrália, apontando incidentes de natureza "racista" envolvendo pessoas de origem chinesa, numa altura de tensão nas relações bilaterais.

O Ministério da Educação da China pediu hoje aos alunos do país que "tenham cuidado antes de escolherem a Austrália para continuarem os seus estudos", justificando o alerta com "múltiplos casos de discriminação contra asiáticos na Austrália", após a epidemia da covid-19, que surgiu na China, no final do ano passado.

Na sexta-feira, o ministério do Turismo emitiu um alerta semelhante.