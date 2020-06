Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, o ministro das Finanças cessante, Mário Centeno, e o futuro titular da pasta, João Leão, estarão juntos no briefing final do Conselho de Ministros, que aprovou o Orçamento Suplementar, disse à Lusa fonte do Governo.

Para a tarde, no Ministério das Finanças, está marcado uma conferência de imprensa para apresentação dos detalhes técnicos da proposta do Governo de Orçamento Suplementar.

JF // JPS