Delegações ministeriais da Rússia e dos EUA reúnem-se em Viena, em 22 de junho, para discutir a estabilidade estratégica e o controlo de armas, anunciou hoje o Kremlin.

No momento em que resta um único acordo de armas nucleares entre a Rússia e os EUA - o New Start, que expira em 2021 - os dois governos procurarão um entendimento para garantir a estabilidade estratégica militar.

"Em 22 de junho, Viena será a sede de uma reunião sobre controlo de armas e estabilidade estratégica, ao nível do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros da Rússia (Sergey Riabkov) e do Enviado Especial do Presidente dos EUA, Marshall Billingslea. As consultas serão realizadas num formato interdepartamental. Congratulamo-nos com o regresso destes contactos", disse hoje Riabkov.