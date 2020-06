Covid-19

Uma campanha promocional multimédia destinada ao comércio local, que inclui uma plataforma informática de apoio aos comerciantes, foi lançada hoje pela Câmara Municipal de Vagos, em parceria com o NEVA (Núcleo Empresarial de Vagos).

"A campanha tem por objetivo ajudar os nossos produtores e comerciantes do concelho a alavancarem os seus negócios e serviços depois de terem sido severamente atingidos pelos efeitos socioeconómicos provocados pela pandemia covid-19", justificou o presidente da Câmara de Vagos, Silvério Regalado, durante uma conferência de imprensa no auditório do NEVA.

Intitulada "Compre (n)o que é nosso, Vagos Somos todos nós", a campanha surge no âmbito da parceria entre a autarquia e o NEVA para revitalização e estímulo da economia local, através da isenção de taxas municipais, um esforço financeiro a rondar os 90 mil euros.