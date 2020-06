Actualidade

Cerca de 2.000 pessoas manifestaram-se hoje em Coimbra em defesa do Hospital dos Covões, através de um "cordão humano solidário" promovido por diversas organizações.

Ao longo de 300 metros, distribuídos pelas duas bermas da via principal, junto ao também designado Hospital Geral, os manifestantes ostentavam dísticos diversos e pronunciavam frases de apoio à causa.

A concentração começou às 10:30 e prolongou-se pela manhã, com a participação de médicos, enfermeiros e demais profissionais do hospital, incluindo trabalhadores do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), bem como sindicalistas, autarcas e dirigentes locais de diferentes forças políticas.