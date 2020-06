Covid-19

A Câmara Municipal de Matosinhos enviou ao primeiro-ministro, António Costa, um conjunto de propostas "temporárias e excecionais" para minimizar os impactos negativos da pandemia da covid-19 no setor da restauração.

Em comunicado, a autarquia revela hoje que, na carta dirigida ao chefe do Governo, a presidente, a socialista Luísa Salgueiro, lembra a importância que a restauração tem no tecido empresarial de Matosinhos, no distrito do Porto, associando-se, assim, às preocupações manifestadas pelos empresários do setor e expostas num Manifesto dos Restaurantes de Matosinhos.

"As medidas do manifesto apresentam um equilíbrio entre as necessidades prementes destas empresas e a razoabilidade dos custos necessários à sua implementação, compreendendo que este é simultaneamente um momento exigente do ponto de vista orçamental, mas também essencial na desaceleração da presente recessão com severo impacto social", adianta a missiva dirigida ao primeiro-ministro.