Actualidade

A Cava de Viriato, uma construção em terra que forma um octógono com dois quilómetros de extensão situada em Viseu e que é um enigma para os arqueólogos, está hoje a ser alvo de uma operação de digitalização inédita.

Com a ajuda de drones, está a ser realizado "um ortofotomapa de muita alta resolução", que possibilitará criar um modelo digital da superfície e do terreno deste património viseense e monumento nacional (desde 1910) e do seu espaço envolvente.

"Não abrimos mão de uma agenda de investigação sistemática sobre a Cava de Viriato, que permanece como o mistério maior da arqueologia nacional", disse à agência Lusa o vereador da Cultura e do Património da Câmara de Viseu, Jorge Sobrado.