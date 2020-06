Covid-19

A Câmara de Vila Nova de Poiares anunciou que disponibiliza, a partir de hoje, um Fundo Municipal de Emergência de 300 mil euros para apoiar as famílias, empresas e associações locais afetadas pela pandemia covid-19.

O Fundo surge no âmbito do Plano de Medidas Excecionais e Transitórias para o Relançamento Económico, Social e Associativo do Concelho" de Vila Nova de Poiares, criado pela autarquia para responder aos efeitos da pandemia na economia local.

A Câmara presidida João Miguel Henriques considera "imperioso introduzir novas medidas de apoio que visem mitigar as dificuldades sentidas" durante a reabertura gradual do comércio, de serviços e de restauração e bebida.