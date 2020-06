Covid-19

As exportações da União Europeia (UE) vão cair, este ano, entre 9% e 15%, o que representa quebras entre 282 e 470 mil milhões de euros, devido à crise gerada pela covid-19, anunciou hoje a Comissão Europeia.

"De acordo com as estimativas atualizadas da Comissão Europeia, a crise da covid-19 poderá resultar numa diminuição do comércio mundial para 2020 entre 10 e 16% e, para a UE-27, a diminuição estimada das exportações da UE-27 será de cerca de 9% a 15%, o equivalente a entre 282 e 470 mil milhões de euros", afirmou o comissário europeu do Comércio, Phil Hogan.

Falando na reunião por videoconferência dos ministros do Comércio da UE, o responsável acrescentou que, por seu lado, "as importações da UE-27 deverão diminuir entre 11% e 14%, o equivalente a 313 e 398 mil milhões de euros".