O treinador do FC Porto revelou hoje que discorda do momento da introdução das cinco substituições, já na 26.ª jornada da I Liga de futebol, em conferência de imprensa de antevisão do jogo com o Marítimo, na quarta-feira.

Sérgio Conceição admitiu que poderá ser uma boa regra, aprovada na segunda-feira pela Liga de clubes para mitigar efeitos na condição física dos atletas na sequência da paragem da atividade devido à pandemia de covid-19, mas considerou que a sua introdução faria sentido em outra altura.

"Sou sempre a favor daquilo que pode dar mais qualidade ao jogo, a nível de regras que podem ser introduzidas. Mais frescura, intensidade, velocidade, para que o jogo seja sempre atrativo. Temos é de estar atentos ao 'timing' para a introdução dessas mesmas regras. Não sei se será benéfico fazer 25 jornadas e introduzir uma nova regra, neste momento", afirmou.