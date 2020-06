Governo

Mário Centeno, que vai deixar de ser ministro das Finanças, considerou hoje que João Leão, o seu sucessor no cargo, vai ser um fator de "continuidade" num trajeto em que os números sempre estiveram certos e assim vão continuar.

Numa curta declaração no final do Conselho de Ministros que aprovou o primeiro Orçamento suplementar destes últimos cinco anos, Mário Centeno, ministro as Finanças cessante, falou do "fim do ciclo" traduzido nos 1.664 dias em que foi ministro das Finanças, mas assinalou que as 'contas certas' se vão manter.

"Os números sempre fizeram parte deste trajeto, eles sempre estiveram certos e quero deixar aqui um testemunho e uma quase certeza, daquelas certezas que podemos ter, [de] que eles vão continuar a estar certos porque o João Leão é o fator de continuidade num trajeto que Portugal merece", referiu Mário Centeno, numa conferência de imprensa que contou com a presença do primeiro-ministro e do futuro ministro das Finanças, João Leão.