Actualidade

O primeiro-ministro afirmou que a proposta de Orçamento Suplementar para 2020 apenas financia parte do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) do Governo, que contará também com verbas provenientes da União Europeia.

António Costa falava em conferência de imprensa no final da reunião do Conselho de Ministros, em que foi aprovada a proposta de lei de Orçamento Suplementar para 2020 - diploma que será apresentado na Assembleia da República no próximo dia 17.

Este diploma, de acordo com o primeiro-ministro, dará execução "a parte" do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES) que foi aprovado pelo Governo na sexta-feira passada.