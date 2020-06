Actualidade

O Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, retoma a programação artística já este mês, com espetáculos fora de portas e uma iniciativa dirigida aos profissionais de saúde, além do regresso à sala Garrett da peça "By Heart", de Tiago Rodrigues.

Novas produções estão também em ensaio, durante o verão estão previstas atuações, de preferência ao ar livre, que levem "o Teatro D. Maria à cidade", e, em setembro, a abertura da nova temporada vai ocorrer mais cedo do que o habitual, disse à Lusa a presidente do Conselho de Administração, Cláudia Belchior.

Cerca de três meses depois de ter suspendido a programação, devido à pandemia de covid-19, e depois de inicialmente ter anunciado que só retomaria os espetáculos em sala a partir de setembro, o Teatro Nacional D. Maria II (TNDM) reabre ao público nos dia 20 e 21 de junho, com o espetáculo "By Heart" e com uma programação que permitiu "reagendar os 18 espetáculos" que estavam planeados, disse à Lusa Cláudia Belchior.